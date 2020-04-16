صدر حديثاً كتاب «حياة دستويفسكي» ترجمة أنور إبراهيم

صدر حديثاً عن الدار المصرية اللبنانية في القاهرة كتاب «حياة دستويفسكي» ترجمة أنور إبراهيم عن اللغة الفرنسية.

والكتاب من تأليف لوبوف فيودوروفنا دستويفسكايا، ابنة الكاتب الروسي الشهير.

يشتمل الكتاب على ثلاثين فصلاً، ومقدمتين، إحداهما للكاتب الروسي بوريس تيخوميروف، والثانية للوبوف نفسها، وفيها تستعرض أسبابها لنشر سيرة أبيها الذاتية في أوروبا بدلاً من روسيا، إذ إن مناسبة مئوية ميلاده حانت مع اندلاع الثورة البلشفية في روسيا، وهو ما جعل البلاشفة يستولون على ممتلكات عائلتها.

وعزت لوبوف رغبتها بإصدار سيرة أبيها في أوروبا، إلى أنه أصبح منذ زمن كاتباً ذا أهمية عالمية وواحداً من المنارات التي تنير الطريق للبشرية كلها.