صدر حديثاً كتاب "الحرب في الشرق" رواية جديدة تضاف إلى الإنتاج السردى للدكتور زين عبد الهادى، رئيس تحرير مجلة عالم الكتاب، صدرت حديثا عن دار بتانة للنشر.

صدر حديثاً كتاب "الحرب في الشرق"

عن الكتاب

وهى ترصد حالة الحب فى مصر خلال فترة حرب الاستنزاف، وهو ما يجعل هذه الرواية قريبة من عالم وأجواء رواية "دماء أبوللو" التى سبق وأن صدرت فى عام 2007. وفى رواية "الحرب فى الشرق" يتتبع زين عبد الهادى، حياة الأسر الفقيرة والمتوسطة أثناء الهجرة التي حدثت لمدن القناة في تلك الفترة، وذلك من خلال تيار الوعي والمشاهد التي تتداعى لحيوات لم يكتب عنها من قبل تبدأ.

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