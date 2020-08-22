صدر حديثاً كتاب "القدس من منظور مختلف" للدكتور خالد حماد عياد

تناول كتاب القدس من منظور مختلف للدكتور خالد حماد عياد قضايا تاريخية..سياسية..عقدية..أمنيه لأرتباطها مباشرة في القدس..فتم تسليط الضوء على رجالات التاريخ القديم والوسيط والحديث واامعاصر ممن سعوا للقدس ..كما تم الكشف عن دوافع تقاتلهم عليها وسيرهم ايضا في طرق السلام الغير معبدة من أجلها من خلال تحليل رؤية هيغل للتاريخ واحداثه.

وتطرق الكتاب الى نظرية هنتغتون وتسائل عن امكانية الدعوة من أجل اعادة النظر في نظرية هنتغنتون خاصة المتعلق منها بالدول المرشحة لتبوأ صدارة الحضارات العالمية ...كما تسائل الكتاب عن مدى جدية امكانية تحقيق وحدة اردنية فلسطينية حقيقية ومدى نجاح احتمالية اضفاء صبغة اوروبية على كيان اردني فلسطيني سياسي في اطار فدرالي وكيف يتسنى لهكذا كيان مقترح خدمة السلم والأمن الدوليين.وتطرق الكتاب الى الملوك الاوروبيبن الذين تركوا ورائهم عروشا عظمى من أجل القدس...وتناول الكتاب قضايا الأمن العالمي وعلاقته بالقدس.

كما تضمن الكتاب لقائات مع شخصيات سياسية ودينية كبيرة كان للكاتب شرف لقائهم مثل دولة طاهر المصري..سيادة المطران وليم الشوملي...سعادة القس سامر عازر...صدر الكتاب عن دار الصايل للنشر ..عمان...