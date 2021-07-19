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صدر حديثاً كتاب "سعاد حسني تفاصيل السنوات الأخيرة" لمحمود مطر

منشور 19 تمّوز / يوليو 2021 - 02:00
صدر حديثاً كتاب "سعاد حسني تفاصيل السنوات الأخيرة" لمحمود مطر

عن دار بتانة للنشر وفي معرض الكتاب حاليا، صدر كتاب «سعاد حسني .. القاهرة - لندن.. تفاصيل السنوات الأخيرة»، للكاتب الصحفي محمود مطر نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون....

 

يتناول الكتاب كثيرًا من أخبار وأسرار السندريلا سعاد حسني في سنواتها الأخيرة سواء قبل سفرها إلى لندن أو بعده، ويعرض ليومياتها وتفاصيل حياتها اليومية في العاصمة البريطانية، مع شرح مهم لحالتها المرضية.

كما يعرض الكاتب كثيرًا من الحوارات والأحاديث التي دارت بينه وبين الفنانة الكبيرة الراحلة، ويسرد آراءها السياسية في عصور عبد الناصر ومبارك والسادات، ويستعرض مسألة زواجها من عبد الحليم حافظ وعلاقاتها بزوجها الأخير ماهر عواد، وشقيقتها نجاة وصديقاتها في الوسط الفني نادية لطفي وانعام سالوسة وسوسن الصاوي.

كما يتناول الكتاب علاقتها الإنسانية والفنية بصلاح جاهين، من خلال علاقة الكاتب الإنسانية والمهنية التي جمعته بسعاد حسني في أواخر حياتها، تلك العلاقة الإنسانية التي يكشف من خلالها الكاتب جوانب إنسانية مضيئة لسعاد حسني.

كلمات دالة:كتاب سعاد حسني تفاصيل السنوات الأخيرةمحمود مطراصدارات حديثةمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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