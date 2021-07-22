صدر حديثاً " كتاب "شرح حسن الإفادة في نظم باب الحذف والزيادة"

صدر حديثاً عن دار "كتبنا للنشر والتوزيع" كتاب "شرح حسن الإفادة في نظم باب الحذف والزيادة" ، للدكتور محمود شعبان عبد الناصر علي، في 170 صفحة من القطع المتوسط.

ويعد المجلد من الكتب المتخصصة في علم الرسم الكتابي للكلمات العربية، وتستعرض فصوله بشكل منهجي شرح منظومة لغوية في بابين مهمين من أبواب علم الكتابة العربية هما بابا الحذف والزيادة.

الحذف والزيادة

وقال الدكتور محمود شعبان مؤلف الكتاب، اليوم الأربعاء إنه قدم شرحاً وافياً لمنظومة جامعة لظاهرتي الحذف والزيادة في الكتابة العربية ووقف مع كل ظاهرة بالتدقيق والتوضيح والتمثيل حتى يسهل على القارئ فهمهما.

وكشف الكاتب أن العلوم الإسلامية متشابكة، وهذه المنظومة وإن كانت تبدو متخصصة في علم الكتابة ، إلا أن أغلب قواعدها نحوية وصرفية ما يدل على عمق العلاقة بين هذه العلوم.

الخط الإملائي

ويولى الكتاب اهتماماً بالرّسْمَ الكتابي الخط الإملائي، وتقسيماته، حيث أطلق العلماء على قسمه الأول الرسم القياسي، ويقصدون به كتابة الكلمة كما تُلْفظ، مع الأخذ بعين الاعتبار الابتداء بها والتوقف عليها.

الرسم التوقيفي

ويستعرض الكتاب ما أسماه العلماء "الرسم التوقيفي"، ويقصدون به الرسم العثماني، نسبة إلى عثمان بن عفان والذي كتبت به المصاحف.

ويسلط الكتاب الضوء على أهم الحروف التي تحذف من الرسم أو تزاد فيه، ومواضع ذلك، ما يكون له أثر في صحة الرسم والكتابة، أحد فنون اللغة الأربعة، كما يقدم منهجاً فريداً في دراسة ظاهرتي الحذف والزيادة، ويغوص في أعماق أسرارها وبيان عللها.

ويقوم الكتاب على استقراء الظواهر اللغوية لظاهرتي الحذف والزيادة في الرسم من مظانها الأصيلة للوقوف على نسيج البناء اللغوي في العربية، والأسس التي قام عليها هذا البناء، والعقلية العربية الحكيمة، وميلها إلى التخفيف في الاستعمالات.

كما يبرز الكتاب العديد من العلل اللغوية لظاهرتي الحذف والزيادة، وبيان جوانب الاختلاف والاتفَاق بين العلماء، ووجهات نظرهم، وتوثيق آرائهم من مصادرها الأصلية للوقوف على جهودهم في تدقيق وتصحيح وتحرير ألفاظ الكلم القرآني.

والدكتور محمود شعبان عبد الناصر حاصل على درجة الدكتوراه في اللغة العربية قسم اللغويات من جامعة الأزهر بأسيوط، وعضو هيئة تدريس بكلية اللغة العربية بالجامعة.

وأصدر عدة مؤلفات في علوم اللغة وغيرها أبرزها "معايير القبول والرفض للاستعمالات العربية عند الفراء"، و"أثر الحديث النبوي في رفع اختصاص الحكم بالضرورة"، و"معاني القرآن للفراء"، و"إتحاف البرية فيمن حفظ كتاب سيبويه من أهل العربية".