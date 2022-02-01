صدر حديثاً كتاب "كنت دراكولا" للكاتبة نجلاء علام صدر حديثا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب عن دار بدائل للطبع والنشر، كتاب جديد للأطفال تأليف الكاتبة نجلاء علام بعنوان "كنت دراكولا" ورسوم الفنانة مروة إبراهيم، وتتناول قصة " كنت دراكولا " حكاية الطفل كريم الذى يذهب إلى مدرسة جديدة بعيدة، بعد أن رفضت جميع المدارس القريبة من البيت استقباله، لأنه يثير الشغب دائما.

صدر حديثاً كتاب "كنت دراكولا" للكاتبة نجلاء علام

نبذة عن القصة

تبدأ القصة وكريم يجلس وحيدًا مع قناعه وكأنه محاصر داخل دائرة، ثم تتسع الدائرة لتشمل الأم والأب، ومع أحداث القصة تتسع الدائرة أكثر لتشمل الأصدقاء والزملاء، ثم تتسع أكثر لتشمل المجتمع الذى يعيش فيه كريم، ومع توالى أحداث القصة تبدأ شخصية كريم فى التغير والنضج وحينها يتخلى عن لقب دراكولا، ويتمسك باسمه وشخصيته.

أكدت قصة "كنت دراكولا " على أهمية اكتشاف موهبة الطفل، وحسن استغلالها، كما اهتمت أحداث القصة أن توضح للطفل القاريء العوامل المساعدة فى بناء الشخصية، من صداقة وتعاون واعتماد على النفس. سعت القصة إلى تأكيد دور الأب "راعى الأسرة" وخاصة إذا كان مسافرا. واستطاعت القصة تقديم نموذج للصداقة البناءة، وهى فرصة للأطفال القراء لمراجعة قائمة الأصدقاء واختيار الأنسب. عالجت القصة موضوع تناول الطعام الصحى لهذه الفئة العمرية.

سبق أن نشرت الكاتبة نجلاء علام أكثر من عشرين كتابًا للأطفال، كما صدر لها روايتان وثلاث مجموعات قصصية، وعدة دراسات خاصة بمجلات الأطفال ومنها تطور مجلات الأطفال فى مصر والعالم العربي، والقيم فى مجلات الأطفال العربية.