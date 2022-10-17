صدر حديثاً لريم بسيوني "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين" عن دار نهضة مصر، وهي أحدث روايات الروائية الكبيرة الدكتورة ريم بسيوني"، تحاول الكاتبة في تلك الرواية أن تنهى عصور الإسلام المستقلة التى كتبت عنها من قبل، بدءا من العصر الطولوني فى القطائع والعصر الفاطمي فى هذه الرواية والعصر المملوكي.

صدر حديثاً لريم بسيوني "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين"

عن الرواية

تتحدث الرواية عن ثلاثة شخصيات مهمة، الأول هو جوهر الصقلي القائد الفاطمي الذى فتح مصر، والثاني الوزير بدر الجمالي والذى لم يكتب أحدا عنه من قبل، وكذلك القائد صلاح الدين الأيوبي، الذى يظهر فى آخر الرواية، وتطرق لأحداث ربما تاريخية غير مشهورة مثل دخول الصليبين حتى حدود القاهرة، وحريق الفسطاط الذى فعله الوزير شاور فى وقت الحروب الصليبية.

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