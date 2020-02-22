صدر حديثاً للاديبة نعمات العزة كتاب بعنوان "خيوط دخان"

صدر حديثا للاديبة نعمات العزة كتاب بعنوان خيوط دخان الذي يقع في مائة واربعين صفحه من الحجم المتوسط ويضم اربعة وعشرين خاطرة ونص ادبي تحت العناوين التالية (ضياع/ خربشات مساء/ عبادة/ طيف من الماضي/ خيوط دخان/ ملامح السراب/ العشق الأول/ بكاء شهيد/ الربيع العربي/ رقصة الشيطان/ لعبة الاقدار/ اغتراب/ وطن/ ارواح مسافرة/ دمعات لم تسقط/ ايها الحب/ أطوي الزمان/ حالة هيام/ من يعلق الجرس/ انتفاضة الماء والملح/ اغنية الطيور/ ذكرى/ هنا كنا/ محتويات الديوان) ومقدمة وخاتمة.

وكتب مقدمتها الشاعر المصري محمد وجيه عضو اتحاد كتاب مصر.

