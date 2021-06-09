صدر حديثاً للكاتبة ريم محمد البسيونى، أحداث أعماله الروائية "سر زبيدة"

صدر حديثا للكاتبة ريم محمد البسيونى، أحداث أعماله الروائية "سر زبيدة"، عن مؤسسة بتانة للنشر والتوزيع، وهى ثانى أعمال الكتابة فى عالم الرواية، ومن المقرر أن تشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ52...



صدر حديثًا رواية "وفاء غريب" للكاتب الروائى عبد المجيد الخولي

وعن روايتها تقول ريم: شاركت فى مسابقة بتانة للنشر بروايتى وسعدت جدا حين أعلنت قائمة الفائزين المكونة من 22 كاتبا وكان اسمى من بينهم.. لم تستغرق منى كتابة هذه الرواية سوى بضعة أشهر إلا أنها أرهقتنى نفسيا إلى حد كبير، فعلى الرغم من عدد صفحاتها التى لا تتجاوز الـ200 صفحة إلا أنها تحمل فى طياتها الكثير من الوجع والألم والقهر والتعدى على ما حرمه الله فى جميع الأديان، فهى قصة حقيقية حدثت بالفعل وقد تناولتها على لسان السيدة التى حدثت معها تلك الأحداث فى محافظة من محافظات الصعيد، الرواية بها الكثير من الغموض والمواقف المرعبة التى تقود فى النهاية إلى سر خطير تم الكشف عنه بعد سنوات كثيرة.





كان الحديث عن تلك القصة أشبه بمغارة ملتوية مليئة بالأسرار ما إن تكشف عن سر منهم حتى يقودك لسر أكبر.. المشكلة التى حاولت أن أسبر أغوارها هى مشكلة ما زالت موجودة فى بعض البلدان العربية ومنتشرة هنا فى مصر فى بعض القرى.. مشكلة لا زالت تؤرق الكثيرون على اختلاف ثقافاتهم ومستوياتهم الاجتماعية ودياناتهم.



وعن مشاركتها فى معرض الكتاب قالت ريم: علمت أن المعرض سيقام فى آخر شهر يونيو، وسعدت لهذا الخبر حيث توقع البعض إلغاؤه، وتجربتى مع دار بتانة هى تجربة مميزة ومختلفة وأحب أن أوجه لهم الشكر على تعاونهم ودقتهم حتى يخرج العمل على أحسن صورة.