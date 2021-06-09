صدر حديثاً للكاتبة ريم محمد البسيونى، أحداث أعماله الروائية "سر زبيدة"

صدر حديثا للكاتبة ريم محمد البسيونى، أحداث أعماله الروائية "سر زبيدة"، عن مؤسسة بتانة للنشر والتوزيع، وهى ثانى أعمال الكتابة فى عالم الرواية، ومن المقرر أن تشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ52...
صدر حديثًا رواية "وفاء غريب" للكاتب الروائى عبد المجيد الخولي
وعن روايتها تقول ريم: شاركت فى مسابقة بتانة للنشر بروايتى وسعدت جدا حين أعلنت قائمة الفائزين المكونة من 22 كاتبا وكان اسمى من بينهم.. لم تستغرق منى كتابة هذه الرواية سوى بضعة أشهر إلا أنها أرهقتنى نفسيا إلى حد كبير، فعلى الرغم من عدد صفحاتها التى لا تتجاوز الـ200 صفحة إلا أنها تحمل فى طياتها الكثير من الوجع والألم والقهر والتعدى على ما حرمه الله فى جميع الأديان، فهى قصة حقيقية حدثت بالفعل وقد تناولتها على لسان السيدة التى حدثت معها تلك الأحداث فى محافظة من محافظات الصعيد، الرواية بها الكثير من الغموض والمواقف المرعبة التى تقود فى النهاية إلى سر خطير تم الكشف عنه بعد سنوات كثيرة.
كان الحديث عن تلك القصة أشبه بمغارة ملتوية مليئة بالأسرار ما إن تكشف عن سر منهم حتى يقودك لسر أكبر.. المشكلة التى حاولت أن أسبر أغوارها هى مشكلة ما زالت موجودة فى بعض البلدان العربية ومنتشرة هنا فى مصر فى بعض القرى.. مشكلة لا زالت تؤرق الكثيرون على اختلاف ثقافاتهم ومستوياتهم الاجتماعية ودياناتهم.
وعن مشاركتها فى معرض الكتاب قالت ريم: علمت أن المعرض سيقام فى آخر شهر يونيو، وسعدت لهذا الخبر حيث توقع البعض إلغاؤه، وتجربتى مع دار بتانة هى تجربة مميزة ومختلفة وأحب أن أوجه لهم الشكر على تعاونهم ودقتهم حتى يخرج العمل على أحسن صورة.