صدر حديثاً للكاتبة نجلاء علام كتاب "الدب اللامع" عن دار مكتبة الصفا بدولة الإمارات العربية المتحدة، رسوم الفنانة علا يوسف، متوفر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسون.

صدر حديثاً للكاتبة نجلاء علام كتاب "الدب اللامع"

نبذة عن الكتاب

يتناول الكتاب حكاية الدب " دوبا " الذي يشعر أنه مختلف عن بقية الدببة بسبب لون فراءه، ولكن مع توالي أحداث القصة يعرف "دوبا" أن الأشياء المختلفة يمكن أن تكون مميزة وأحيانا نادرة.

تقول الكاتبة نجلاء علام، إن قصة " الدب اللامع " حاولت تجسيد عالم الدببة مع الاستفادة بالمعلومات العلمية الخاصة ببيئتهم، كما أظهرت المعني الحقيقي للتكامل الأسري، مع الاعتماد على المغامرة والأحداث المشوقة للطفل القارئ، وجاءت الرسوم المميزة للفنانة علا يوسف معبرة عن أحداث القصة في تناسق وألوان مبهرة جسدت مشاعر الدببة من فقد ولقاء، وقد سبق أن نشرت الكاتبة نجلاء علام أكثر من عشرين كتابًا للأطفال، كما صدر لها روايتان وثلاث مجموعات قصصية، وعدة دراسات خاصة بمجلات الأطفال ومنها تطور مجلات الأطفال في مصر والعالم العربي، والقيم في مجلات الأطفال العربية.

صدر حديثاً كتاب "كنت دراكولا" للكاتبة نجلاء علام