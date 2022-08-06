صدر حديثاً "مشاهير من صعيد مصر" للكاتب هاشم علي عن دار نشر فنون والذى يتناول فى حكايات لعدد من مشاهير محافظات الصعيد الذين حققوا إنجازات تاريخية على فى كل المجالات سواء في الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية، أو غيرها من المجالات المختلفة.

صدر حديثاً " مشاهير من صعيد مصر" للكاتب هاشم علي

عن الكتاب

ويرصد العديد من الأسماء أيضا من بينهم قراء القرآن الكريم، كما يحوي كنوزاً من الحكايات النادرة التي لم يسمع بها كثير من الناس، ويتضمن تحليلاً نفسياً لطبيعة العصر المضطرب بالصراعات المريرة، والحروب التي دارت رحاها في القرن العشرين.

ويتحدث الكتاب عن عباقرة مصر، كالمنشاوي، وعبد الباسط عبد الصمد، ومصطفى عبد الرازق، وعبدالرحمن تاج، ومحمد سيد طنطاوي، وأحمد الطيِّب، والمنفلوطي، والشيخ علي يوسف، وطه حسين، والعقاد، وعبد التواب يوسف، ووديع فلسطين، ومحمد عبد المطلب، وحافظ إبراهيم، وخالد الجرنوسي، ومحمود حسن إسماعيل، وهدى شعراوي، ونعمات فؤاد وغيرهم.

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