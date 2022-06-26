صدر حديثاً "نذير الكارثة" للكاتب طالب عمران عن الهيئة العامة السورية للكتاب ضمن سلسلة "مدوّنة الحرب". رواية "نذير الكارثة" تأليف طالب عمران، وتصميم الغلاف عبد العزيز محمد.

صدر حديثاً "نذير الكارثة" للكاتب طالب عمران

عوالم سحرية

تأخذك قصص هذه المجموعة إلى عوالم سحرية، تكشف أعمق ما في النفس البشرية من ظلام يمكن أن يغطي الكون كله، إن جحيم اللاوعي يمكن أن يتفجر في أي لحظة، ويقود إلى تدمير الذات أولاً، ومن ثم تدمير كل ما يمت إلى الإنسانية بصلة.

تعد شخصيات هذه القصص موجودة بيننا، لكن الأقنعة التي تضعها تجعل عملية كشفها صعبة لكنها ليست مستحيلة.

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