صدر حديثا "أنا والسرطان رجل لرجل" للكاتبة أميرة عبدالمعبود 

صدر حديثًا كتاب بعنوان "أنا والسرطان راجل لراجل"، للكاتبة المصرية أميرة عبد المعبود، والذى تسرد فيه قصة معاناتها مع المرض ، وكفاحها فى مواجهته، كما قدم الكتاب عبر فيديو نجم الطرب العربى الفنان عاصى الحلانى، معلنا عن أمنياته لجميع مرضى السرطان بالقدرة على مواجهة المرض بالإيمان والصبر والتحدى، وقال الفنان عاصى الحلانى خلال الفيديو، إن الكتاب الذى كتبته أميرة عبد المعبود فيه شرح لكيفية محاربة هذا المرض.

وتابع عاصى الحلانى، وأود أن أقول لكل شخص تعرض لأزمة الإصابة بالمرض، يجب أن يكون إيمانك كبير بالله سبحانه وتعالى، فإن كان الله معكم فلا غالب لكم، مضيفًا عندما يكون الله مع الإنسان فهذا يساعده على الصبر خلال مواجهة الأزمات، كما وجه خالص الشكر للكاتبة أميرة عبد المعبود، مختتما كلامه "وقلبى معك، وسوف أحتفظ بالكتاب فى مكتبتى الخاصة.

المعروف أن عاصى الحلانى من أكثر الفنانين دعماً لجهود محاربة السرطان، وقام بدعم عدد من زملائه الذين تعرضوا للإصابة بالمرض آخرهم الفنانة والمطربة إليسا.

على جانب آخر أعربت الكاتبة المصرية أميرة عبدالمعبود عن سعادتها للدعم الكبير الذى أعلنه فارس الأغنية العربية عاصى الحلانى لمرضى السرطان، وقالت"سعادتى باهتمام عاصى الحلانى بدعم محاربى السرطان فى الوطن العربى، يفوق سعادتى باهتمامه بكتابى"، مضيفة أن كتابها "أنا والسرطان راجل لراجل"، هو بداية لسلسلة كتب تتناول الدعم النفسى والإنسانى للإنسان العربى لمواجهة التحديات، ومن المقرر طرح الكتاب خلال معرض القاهرة الدولى للكتاب، المقرر انطلاقه يوم 22 يناير.