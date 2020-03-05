صدر حديثا الجزء الأول من رواية "البؤساء"، باللغة العربية

صدر حديثا عن الهيئة العامة السورية للكتاب، الجزء الأول من رواية "البؤساء"، تأليف فيكتور هوجو، ترجمة زياد العودة، وذلك ضمن "المشروع الوطني للترجمة" تصميم الغلاف لعبدالعزيز محمد.

تقع الرواية في 582 صفحة من القطع الكبير، تكاد أن تكون تاريخا حيا، ربما هذا ما أعطاها الأهمية الأدبية والشعبية الكبيرة التي نالتها بجدارة، وجعلها موضوعا دراميا للسينما والتلفزيون، جميل أن نرى بعيون الأدب الأصيل، فرنسا في القرن التاسع عشر، لنكتشف قدرة الإنسان على التغيير، فتلك الظروف البائسة، وتلك العدالة العمياء، صارت من حكايات الماضي، هذا لا يعني أن الناس قد تحرروا من قوى القهر والظلم، فهذه أيضا، تطورت لتبرز في صورة مشكلات اجتماعية، واقتصادية، وسياسية، تهدد حاضر الإنسان المعاصر، لكن كما هزم الناس بؤس القرن التاسع عشر ومآسيه، سيجدون حلولا واقعية لمشكلاتهم الراهنة.

عرفت اللغة العربية بضع ترجمات كاملة لهذه الرواية، لكنها الترجمة السورية الكاملة الأولى، تقدمها وزارة الثقافة متمثلة في الهيئة العامة السورية للكتاب، وذلك في إطار ترجمة أعمال الكاتب الكبير فيكتور هوجو، آملة أن توفر للقارئ والكاتب والباحث شيئا ممتعا فنيا ومفيدا معرفيًا.