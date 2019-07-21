صدر حديثا.. الذَّاكرة المنهوبة.. لـفاضل الربيعى

صدر عن دار الانتشار العربى - بيروت كتاب "الذَّاكرة المنهوبة، علم الآثار التّوراتى وتزوير تاريخ فلسطين والشرق الأدنى القديم " للمفكر العراقى فاضل الربيعى 2019.

وفى هذا الكتاب الجديد يرى فاضل الربيعى، أن تحرير الأرض سيظل لعقود طويلة وباستمرار، أخف وطأة وكلفة من تحرير عقول البشر من الأكاذيب التى زرعت بشكل ممنهج فى ذاكرتهم المنهوبة.

ويقول الكتاب "قد يتمكن البشر الذين يقعون ضحية الاستعمار من تحرير أرضهم يوما ما، لكنهم قد لا يفلحون قط فى اقتلاع الترهات التى زرعها المستعمر فى عقول أجيال واجيال".