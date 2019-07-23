صدر حديثا المجموعة القصصية «سارق الزكاة» لعلي عمر خالد

صدر حديثا عن دار النخبة، المجموعة القصصية «سارق الزكاة» للمؤلف علي عمر خالد، التي تقع في 101 صفحة من القطع المتوسط.



في هذا السياق تضم المجموعة 12 قصة قصيرة، سهلة الألفاظ عميقة المعنى، ومن عناوينها: "سارق الزكاة، بر الوالدين، اللص الثري، صباح حزين، الخائنة المتكبرة، المظلوم، المخادع، شيبوب، ماتت صغيرة، مات هشام، أبو لمعة".



وبحسب كلمة المؤلف على الغلاف، تضرب الدنيا بأجنحتها بعنف أجساد الفقراء وتداعب بلطف أجساد الأغنياء الذين لم يكفوا عن جمع المال الذي حول أرصدتهم لجبال شامخة لا تذوب ولا تلين غافلين بمالهم عن الفقراء