صدر حديثا.. المجموعة النصية "رسولة العطر" للكاتبة الأردنية أمل المشايخ، فى واقع فى 134 صفحة من القطع المتوسط...



وكتاب "رسولة العطر" مجموعة من النصوص والحوارات التى تبادلتها الكاتبة مع رفيق دربها الشاعر الراحل عاطف الفراية، وهى ذات لغة مكثّفة مزودة بالصور، وتنطوى على مساحة كبيرة من المشاعر والعواطف المليئة بالحس الإنسانى الشفيف.

وتقول الكاتبة أمل المشايخ تنتمى هذه النصوص إلى ما يمكن أن يسمى أدب الرسائل فى بعده الحداثى ولغته المعاصرة وتقنياته التى تفيد من تقنيات العصر، لتعيد نشر نصوص “رسولة العطر” دون تعديل أو تغيير، كما أن تلك النصوص فيها لغة من الشعر، تركتها هكذا كما قدر لها أن تخرج من القلب والروح، فيها من الذكريات الكثير، وفيها من حواريات مشتركة، وفيها مراسلات ورد على الخاص، وعلى مواقع التواصل الاجتماعى".

يذكر أن أمل المشايخ حاصلة على ماجستير فى النقد الأدبى من الجامعة الأردنية عام م1996، وسبق لها أن فازت -إضافة إلى جائزة ناجى نعمان- بالمركز الثانى فى جائزة الشارقة للإبداع لدورة 2002 فى حقل "مسرح الطفل" عن مسرحيتها "بيت الأسماك"، وفازت بجائزة "إربد" عندما كانت عاصمة ثقافية فى الأردن عام 2010 فى حقل "مسرح الطفل" أيضًا عن مسرحيتها "حقول الخس والجزر"، ولها إضافة إلى "رسولة العطر" كتاب "مئة عام من التهليس" الذى وثّقت فيه جميع مقالات زوجها المرحوم الشاعر عاطف الفراية، وهو صادر عن "الآن ناشرون وموزعون" فى العام 2020، الذى فاز بجائزة ناجى نعمان الأدبية للعام 2021