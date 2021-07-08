صدر حديثا "المسكونة" للكاتبة براءة الأيوبي

صدر حديثا عن دار الآن ناشرون وموزعون، المجموعة القصصية "المسكونة" للكاتبة براءة الأيوبى...

وتقول الكاتبة عن مجوعتها: مجموعة قصصية متلونة بنسيجٍ من الحكايا، غزلَت بعض أحداثها من الواقع الإنسانى وبعضها الآخر حمل نفحات من الخيال البسيط دون ولوجِ عالم الأساطير..هى مسكونةٌ، ولكن...!!!.. بعميق المشاعر الإنسانيّة المتباينة بين حُبٍّ وفَقدٍ وقلقٍ وفرح..

من يغوص في "المسكونة" سيلتقي بشخصياتٍ عديدة، ربما صادفها في محيطه الصغير أو قد يكون سمع عنها من جار أو صديقٍ أو قريب.. ولكنه بالتأكيد لن يخرج إلّا وقد مارس إزاحةً أو إسقاطاً واستقدم من مخيّلته تفاصيل ملامح يعرفها ومنحها لشبيهٍ، بين صفحات الكتاب، تليق به.

هي مجموعةٌ تدفعك إلى التغلغل في أعماق النفس البشريّة فتصغي إلى ثرثرة الذات وتعيش انفعالاتها وتقلّباتها.. قد تفاجئك الأحداث فتعيش انتظاراً وترسم توقّعات واحتمالات.. وربّما تتشابك في ذهنك النهايات قبل أن تصل إلى ضفّة الأمان..

هي حالات خاصة تسلّط المجموعة الضوء عليها، لكنّ الخاصّ لا يلبث أن يتحوّل إلى العام عندما تفاجئك التفاصيل بمسائل وقضايا تسيطر على المجتمع وتشكّل ذاكرته الجماعية..

27 قصة قصيرة في 182 صفحة، ستدخل من خلالها إلى عوالم جديدة، تخوض بين تلابيبها لتخرج منها ممتلئاً بمزيج من المشاعر الإنسانيّة وربّما محمّلاً بشغفٍ إلى مزيدٍ من حكايا النبض وأهازيج الخيال.

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