صدر حديثا ترجمة رواية "أورلاندو" لفرجينيا وولف للمترجمة أميرة بدوي

صدر حديثا، أحدث ترجمات القاصة والمترجمة أميرة بدوى، رواية "أورلاندو" رائعة الأديبة البريطانية فرجينيا وولف، وستتوفر الرواية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى نسخته الـ52...



والرواية هى سيرة حياة شاب إنجليزى نبيل يدعى أورلاندو، وتمتد هذه السيرة إلى أكثر من ثلاثمائة عامًا، بينما يبلغ أورلاندو السادسة والثلاثين فقط فى نهاية الرواية، وقد تحول إلى امرأة. ترصد الرواية أحوال المجتمع الإنجليزى طوال ثلاثة عصور، وتقدم نقدًا عنيفا له، وتستكشف بهذه السيرة التغيرات التى طرأت على أورلاندو الجل، وأورلاندو المرأة، أو غيرهما من الذوات، ومن هنا تطرح فرجينيا وولف تساؤلات عدة عن مفهوم الزمن، والهوية الإنسانية.



أورلاندو



وقالت المترجمة أميرة بدوى، عن تجربتها فى ترجمة رواية "أورلاندو": "على طول الرواية، لم أشعر بهذا الثقل فى الرواية السابقة، وكأننى بدأت أتخفف من الحجارة المكدسة فى جيوبي. مع كل فصل أرمى حجرًا، بل صخرة فى نهر أوس، حيث تستكشف الرواية صيرورة المجتمع الإنجليزي، وحقائقه الاجتماعية، وتقدم نقدًا عنيفًا للبنية التى تشكله لثلاثة عصور، تعيشها شخصية البطل أورلاندو، فى صورتيها: الرجل والمرأة أو غيرهما من الذوات. وفى هذه الرواية أيضا رأيت شكسبير، كما لما أره من قبل، بالإضافة إلى العديد من الرموز الأدبية السابقين أو المعاصرين مثل ألكسندر بوب، جوناثان سويفت، أدموند سبنسر، مارى دى فيشى شاروند، وسيبيل صوفى كوليفاكس، وغيرهم".



المترجمة والقاصة أميرة بدوى



أميرة بدوى فهى قاصة ومترجمة مصرية، حصلت على ليسانس آداب قسم ترجمة اللغة الإنجليزية، جامعة القاهرة، نشرت فى العديد من المجلات والصحف الأدبية، عملت فى مجال أدب الطفل والترجمة، كما فازت بدوى بالعديد من الجوائز الأدبية: منحة آفاق عن مجموعتها القصصية، ست زوايا للصلاة، دورة 2019، جائزة طلعت حرب الثقافية، دورة 2018، جائزة مشروع القصة العربية، ألف ليلة وصحوة عن قصة "شق الجبانة".