صدر حديثا ديوان عامية بعنوان "نصيحة من مجهول" للشاعر الدكتور ممدوح بدران...

ويشارك الديوان خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الثانية والخمسين، التى تستمر فعالياتها حتى 15 يوليو الجارى، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "فى القراءة حياة".



ومن قصائد الديوان:

نصيحة من مجهول

وأن الطريق الصح بالتقوي .. أو بالتأني حتي لو عالمهل

الصعب مهما يعدي بيه الوقت.. هيجيله يوم ومثيرة يصبح سهل

وأيضا

مهما شبابك طغي .. حتما مثيرة يشيب

وفي لحظة يصبح كهل

وكذلك

أول سبل الحياة هي المعافره الصبر

أول ما روحك تموت قصرك هيبقي القبر

وكذلك

مهما تكون معروف ملفوف كدا حواليك

العظمة والزحمه .. فمثير هتتساوي