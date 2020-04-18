صدر حديثا ديوان "كلمات نباتية" لـعبدالله خليفة عبدالله

صدر حديثًا عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء بالتعاون مع دار "الآن ناشرون وموزعون"، ديوان جديد تحت عنوان "كلمات نباتية"، للشاعر العمانى عبدالله خليفة عبدالله، الذى يخاطب أكثر من متلق لهذا الخطاب، في محاولة للبحث عن الأصل والنقاء، جاء الديوان فى ثمانى عشرة مقطوعة، تضمنتها ست وخمسين صفحة من القطع المتوسط، واستمدت الكلمات فيها صفتها النباتية من حيث هي تنمو فينا بحسب تعبير الشاعر.

ومن قصائد الديوان :

تنمو فينا

مذ كلمتِنا أول مرة

صرنا حقلاً لوردة صوتكِ النحيل

كلماتكِ لمست ترابا في الروح

نتذكر كل يوم

براعمكِ الأولى فينا

نتذكر باستمرار

وقد جاء هذا الاصدار ضمن مشروع كبير ضم خمسة وعشرين عملا مثلت أجيالا متنوعة من كتاب وباحثين من أعضاء الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء، وعبرت عن عدد من المدارس والأساليب الفنية التي غطت مساحة كبيرة من المشهد الثقافي والإبداعي العماني، وشملت دواوين شعر، ومجموعات قصصية، وروايات، ودراسات، وبحوثا علمية، ومجالات أخرى من مجالات البحث والإبداع.