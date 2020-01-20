صدر حديثا رواية "تريلو" للكاتب عادل أبو الفضل

صدر حديثا عن دار الفؤاد للنشر والتوزيع، رواية جديدة بعنوان "تريلو" للكاتب عادل أبو الفضل، ومن المقرر مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

يقول المؤلف: "هناك من يبحث عن إجابات الأسئلة، وهناك من يقرر في النهاية أن يرضي بحياته دون أن يحصل على إجابات، كان من الممكن أن يبتعد "أكرم" عن محاولة التفكير في السبب فيما وصل إليه ويعيش دون أن يدرك إجابات أسئلته، ولكنه اختار أن يبحث عن الإجابات دون أن يعلم أنها تحمل الكثير من الخسائر، فقد يخسر نفسه أو حياته أو من يحب".

تدور أحداث الرواية حول انتحار موسيقار مشهور، وخلال البحث عن أسباب ذلك الانتحار تقع أمور غامضة، كما يتمكن أحد تلامذته من الحصول على نوتة موسيقية مجهولة فتسبب له شهرة مفاجئة، وتمكنه من السيطرة على حياة المتواجدين حوله، وتستند أحداث الرواية إلى مقطوعة موسيقية إيطالية شهيرة على حد قول مؤلف الرواية.

ومن المقرر أن تشارك الدار في المعرض هذا العام بالعديد من الإصدارات الجديدة، بجانب رواية "تريلو" مثل المجموعة القصصية "جوليتا" للكاتب عمرو مدين، ورواية "أفاعي الرفاعي" للكاتب حسام الشحات، بجانب عدد من الكتب الأخرى.

يذكر أن الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة والدولي للكتاب، تنطلق خلال الفترة من ٢٢ يناير الجاري حتى ٤ فبراير المقبل، تحت عنوان "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، وتحل السنغال ضيف شرف هذه الدورة، ويأتي اختيار العالم المصري الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض هذا العام.