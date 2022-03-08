صدر حديثا عن الهيئة السورية العامة للكتاب، رواية جديدة بعنوان "دليل المسافر إلى المجرة" بأجزائها الخمسة، للكاتب دوجلاس آدامز، وترجمة علي ريشة، وذلك ضمن المشروع الوطني للترجمة، التي تصدره الهيئة.

صدر حديثا رواية جديدة بعنوان "دليل المسافر إلى المجرة"

عن الرواية



"دليل المسافر إلى المجرة" هي رواية كوميديا ساخرة تستند إلى خيال علمي خصب وأفكار خلاقة تتمحور حول قصص مختلفة من حكايات حدثت مع مجموعة من الطلاب وهم يقضون عطلتهم، إن الإبحار في الفضاء مثير إذ تبدو الأرض وكأنها جوهرة، كما تتناول الرواية قصصا عن كائنات حية مختلفة بما فيها الحيوانات وتواصلها مع البشر.

وتعنى الهيئة العامة السورية للكتاب، بنشر الكتب المؤلفة والمحققة والمترجمة في مختلف مجالات المعرفة، والثقافة، والعلوم، وكذلك الإسهام في تطوير الحركة الفكرية والثقافية ونشاطات القراءة وصناعة الكتاب، إضافة لتعريف المجتمع العربي السوري بالحركات والاتجاهات الفكرية والثقافية والأدبية المحلية والعربية والعالمية، وتنمية المدارك الفكرية والوطنية والقومية والإنسانية، والعقلانية في التفكير.

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