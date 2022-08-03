صدر حديثا رواية "حصى الشاطئ" لابتسام يوسف الطاهر عن دار شمس للنشر والتوزيع، حيث تدور أحداث الرواية حول جريمة قتل أحد أصحاب النفوذ في السلطة، ومن خلال سير التحقيقات يتبين بعض جوانب الفساد، بما يسببه من تشويه للتاريخ والحضارة، وفقدان للحلم والأمل في مستقبل أفضل.

صدر حديثا رواية "حصى الشاطئ" لابتسام يوسف الطاهر

عن الرواية





كما تتناول الرواية فكر الفتاة البسيطة مرتكبة الجريمة، والتي شاءت الظروف أن تعمل بإحدى المؤسسات الحزبية، لتكتشف استغلال بعض رجال السياسة والإعلام لنفوذهم في تضليل أتباعهم من البسطاء المؤمنين بشعاراتهم المخادعة، وينقلب احترامها للرئيس إلى خيبة، بعد تماديه في تبرير جرائم التفجير التي تحصد أرواح آلاف الأبرياء، خلف أقنعة براقة، لكنها في الحقيقة جعلت من قيم الجهاد والمقاومة أدوات لتدمير الإنسان وتجارة رخيصة لتحقيق مكاسب ملطخة بالدماء.



مفاجآت عديدة يواجهها المحامي الشاب خلال محاولته الدفاع عن الفتاة... يتعاطف معها، ويسعى لمعرفة الدوافع وراء ارتكابها جريمة اعترفت بها، حين قررت الثأر لأرواح بريئة حصدتها آلات القتل، فأطلقت الرصاص على أحد أقطاب ماكينة القتل والتدمير تلك، في وسط هذه الأحداث المضطربة، تنشأ قصة حب مرتبكة، فهل يكتب لها النهاية السينمائية السعيدة المعتادة، أما أن المجتمع المأساوي سينسج خيوطه حولها؟.

صدر حديثا رواية "حصى الشاطئ" لابتسام يوسف الطاهر

عن الكاتبة



الكتابة العراقية من مواليد بغداد، حازت على الليسانس من قسم الآداب - جامعة بغداد، وترأست تحرير مجلة "السيدة العراقية"، عملت معدة برامج إذاعية في إذاعة الناس – بغداد، نشرت العديد من القصص القصيرة، من إصدارتها: "صمت الشوارع وضجيج الذكريات"، "ليالي المعري"، "حصى الشاطئ"، "أوراق منسية"، "متاهة الأحلام".

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