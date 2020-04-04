صدر حديثا رواية "زوجات من اليابان" معاناة المهاجرين في أمريكا

صدر حديثا عن المركز الثقافى العربى، الترجمة العربية لرواية "زوجات من اليابان" تأليف جولى أوتسوكا، وترجمة السملالى سهيل، وصدوق يوسف.



وبحسب الناشر "زوجات من اليابان" لجولى أوتسوكا تحفة فنية تمزج بين الجمال والقوة، فهى رواية تحكى بدقة وإحساس شديدين قصة المهاجرين اليابانيين فى أمريكا، حيث كانت الأسر تُبنى مع نساء أُتى بهنّ من اليابان على طريقة تبادل الصور.



على مدى فصولها الثمانية، تواكب الرواية حياة هؤلاء اليابانيات، منذ وصولهن عبر السفن إلى أرض مجهولة، إلى أيامهن الأولى كعرائس، ثم عملهن الشاق في الحقول وفي بيوت النساء البيض، كما تروي معاناتهن في تعلم اللغة والثقافة الجديدتين، وتجاربهن في تربية أبنائهن الذين سرعان ما يخجلون من لغتهن الركيكة وعاداتهن الغريبة.



جولى أوتسوكا (Julie Otsuka)‏، روائية يابانية ولدت فى 15 مايو 1962 فى بالو ألتو، كاليفورنيا، وتعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية، تشتهر أوتسوكا برواياتها الخيالية التاريخية التي تتعامل مع الأمريكيين اليابانيين، وتشتهر كتبها بتوجيه الانتباه إلى محنة الأمريكيين اليابانيين طوال الحرب العالمية الثانية، عرفها القرّاء من خلال رواية أولى بعنوان "حين كان الإمبراطور إلهًا"، ومن أشهر أعمالها أيضا "بوذا في العالم السفلي" التي تؤرخ فيها لحقبة منسية من معاناة اليابانيين فى أمريكا، وحصلت عنها على جائزة فيمينا عن فئة الأدب الأجنبى عام 2012، كما حصلت من قبل على جائزة لوس أنجلوس تايمز للكتاب لعام 2011، جائزة الأدب الآسيوى الأمريكى 2003.