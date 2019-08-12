صدر حديثا رواية "سيد بطرسبيرغ" للكاتب الكبير "كويتزي"

صدرت حديثا عن دار ورد رواية "سيد بطرسبيرغ" للكاتب الكبير "كويتزي" الحائز على جائزة نوبل للآداب.

هي الرواية السابعة لـ كوتزى، وفيها قام الكاتب الجنوب أفريقي بالذهاب مباشرة إلى المصدر، وتصور أن "دوستويفسكي" رجع إلى "سانت بطرسبورغ" بعد موت ابن زوجته "بافل".

قالت عنها صحيفة "الجارديان" من قبل إن الرواية توحي بدرجة جديدة من الظلام في منظور لا تجد فيه كثيراً من البهجة في الحالة الإنسانية، إن الخلفية التي تلقي بظلها القلق على الشخصيات هي بلا شك روسيا، ومثل جنوب أفريقيا التي أتاحت إطاراً لمعظم رواياته فإن هذه هي روسيا وهي تترنح على حافة الثورة، بمعنى آخر أن "كوتزي" كتب عن روسيا من قبل.