صدر حديثا رواية "فاتنة" للروائي سَام مارديني

صدرت حديثا رواية جديدة بعنوان "فاتنة" للروائي سَام مارديني، المقيم في أمريكا، عن دار فضاءات للنشر والتوزيع، 420 صفحة من القطع المتوسط، وتصميم رائع للغلاف، وهي العمل الروائي الثاني لمارديني بعد رواية "الفقيرة" الصادرة عن نفس الدار.

يتطرق الكاتب في روايته لقضايا أصيلة في العقل الجمعي للمجتمع العربي المحافظ عموما، ففاتنة فتاة وقبل أن تَعِي أي معنى لوجودها وللمحيط الذي وُجِدَتْ به، سوف تُوَاجَهُ بالرفض منذ الدقيقة الأولى لولادتها، من قبل أبيها، هذا الأخير والذي يمثل العَيِّنَة الأكثر تَخَشبًا في المجتمع بتعاطيها مع الأنثى، ورفضها وتفضيل الذكر عليها.

يبدأ الصراع منذ بداية مراحل الوعي الأولى لفاتنة، البداية مع الأب الذي طَلَّقَ أمها تلك التي لم تنجب له ذكورًا، وتركها تنشأ بعيدا عنه دون رعاية الأب واهتمامه، وحين بدأت تشب وتكتمل أنوثتها، وتتميز عن سواها من الفتيات بقدر من الجمال، برز في حياتها فجأة، محاولا فرض سلطته الأبوية عليها، واستثمار تلك الفاتنة بتزويجها لشاب من أسرة غنية وذات نفوذ في البلاد، وتحقيق مكاسب مادية.