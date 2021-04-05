صدر حديثا رواية "مملكة القلب" للمؤلفة الدكتورة منى زكي

صدر حديثا عن هيئة الخدمة الروحية للنشر، رواية جديدة تحت عنوان "مملكة القلب" للمؤلفة الدكتورة منى زكي...

وتتناول الرواية التضحيات التى تقدمها المرأة من أجل تكوين الأسرة والمحافظة عليها حتى وإن غاب الزوج لتخرج أجيالاً محبين لوطنهم يكملون مسيرة الآباء فى الحفاظ على هوية المجتمع.

وركزت الدكتورة منى زكى، على قضايا الطلاق وما تسببه من تفكك أسرى يدفع ثمنه الأطفال من خلال وقوعهم فى براثن الإرهاب والإدمان، وتسليط الضوء على دور الفن فى السمو بالأخلاق والذوق، وتؤكد الرواية أنه بإمكان الحب أن يصلح كل ما أفسده الزمن، وبالحب الذى جسدته شخصية نرمين ملكة (مملكه القلب).

ومن أجواء الرواية: هل يمكن أن تجبرنا الأقدار على أن نضع حدودًا للحب والعطاء والغفران!!هل يمكن أن يجعلنا الحب قادرين على مواجهة أقدارنا!، إلا أن يعلمنا الحب أن أسمى ما فيه أنه بلا حدود!!.

وجاء على غلاف الرواية: أتمنى لك قارئى العزيز أن تعثر فى رحلتك، مع سطور روايتى: على إجابة لهذه التساؤلات.

رواية مملكة القلب



والمؤلفة الدكتورة منى زكى، هى مدرسة الميردوديو للراهبات عام 1979، حاصلة على بكالوريوس الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1984م، حصلت الماجستير ثم الدكتوراه فى إدارة الأعمال من جامعة ماستربخت بهولندا عام 2004م، وعملت فى العديد من المجلات.

أنشئت مؤسسة فنية بهدف دعم دور الفن فى المجتمع وتشجيع المواهب الناشئة عام 2016، وتعمل حاليا أستاذ غير متفرغ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتم تكريمها من عدة جهات، وهى عضو مجلس الثقافة والمعرفة بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عام 2018م، وعضو مجلس أمناء صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة عام 2020.