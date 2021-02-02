صدر حديثا "طائر الليل" للكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف

صدر حديثا للكاتب المسرحى والقاص محمد عبد الحافظ ناصف، مجموعة قصصية جديدة تحت عنوان "طائر الليل"، عن دار الفكر العربي، وهى المجموعة الرابعة بعد الفاوريكة، ومقاعد خالية، ومن حكايات البنت المسافرة، وقد فازت الفاوريكة بالمركز الأول عام 98 بجائزة محمود تيمور على مستوى العالم العربى.





وجاء على غلاف المجموعة: "حلق طائر قبيل المغرب وزقزق زقزقة طويلة ومضى فأخذ قلبى معه، تقول جدتى إن صوته يعنى قدوم غريب أو رحيل عزيز من المكان، كنت أحبه لما كان يزقزق منذ عامين حين كان أخى الكبير على الجبهة فى السويس يحارب العدو، كنت أجرى مسرعا لأمى وجدتى العجوز كى أبلغهما أنا وصديقى شريف أننى سمعت الطائر يزقزق فى الغيطان، والغريب أن أخى كان يأتى خلال ساعات مرتديا بذلته العسكرية فيقبلنى ويحتضن شريف بدفء مثلى وأكثر ويقول له:

- هانت يا شريف سترجع بورسعيد قريبا.

لم أكن أفهم ماذا يقصد ولماذا يرجع بورسعيد ويتركنى وحيدا فى المحلة، لكن شريف كان يتجاوب معه ويرفع يديه داعيا بحماس كبير وشوق أكبر.

- يارب

وأخذ شريف على جنب وأساله إن كان غضبان منى فى شيء، ولماذا يريد أن يرجع؟ وإلى أين يرجع؟ فيبتسم قائلا:

- بورسعيد.



يشار إلى أن الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، كان رئيسا للشعب واللجان فى المجلس الأعلى للثقافة، وانتهت فترة ندبه فى أغسطس 2018، وعاد إلى عمله فى الهيئة العامة لقصور الثقافة، كمستشار لرئيس الهيئة الدكتور أحمد عواض.



يذكر أن ناصف صدر له عددا من المسرحيات منها أرض الله، وطلوع النهار أول الليل، ووداعا قرطبة، ونصف امرأة، والنهر، ومينا.. أمير الحياة، وحضرة صاحب البطاقة، والفلنكات، كما فاز عدد من الجوائز فى المسرح مثل محمد تيمور لثلاث دورات أعوام 1994 و1998 و2004 وجوائز التأليف المسرحى من المجلس الأعلى للثقافة لثلاث دورات أعوام 2000، 2001، 2002 وجائزة سوزان مبارك ورابطة العالم الإسلامى فى مسرح الطفل وذهبية مهرجان الإعلام العربى فى دراما الطفل، وقدمت عروضه المسرحية فى المسرح القومى والهناجر وقصور الثقافة.

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