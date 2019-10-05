صدر حديثا.. "طبول الظلام" لإبراهيم الأعاجيبى عن دار النخبة

صدر حديثا عن دار النخبة للنشر والتوزيع، رواية جديدة تحت عنوان "طبول الظلام" للكاتب العراقي إبراهيم الأعاجيبي.



تدرو أحداث رواية طبول الظلام للروائي العراقي إبراهيم الأعاجيبي الصادرة عن دار النخبة فى 130 صفحة من القطع المتوسط، تتجسد فيها الشخوص وتنطلق الأحداث كقذائف الحرب تماما، تترسم فيها الحدود ويتشكل الوطن العربي وتنزف سوريا والعراق دما، هذا هو حال نرجس بطلة الرواية ومعاناتها مع عائلتها لأحداث شاهدتها ضغوط الأزمة السوریة التى عاصرتها، وما تأثرت به شخصيتها من أثر الحروب، تسرد لنا معاناة السوریون في موطنهم وفي المهجر، وكیف تحوّل بعض الرجال لأدوات أخذت على كاهلها مهمة ذبح الشعب المضطهد.



ویقول الكاتب في الروایة: "كان الوطن یواجه محنة الحرب وضراوة لهیبها؛ حرب تمیزت بضراوتها وقسوتها بعد أن تداخلت الخنادق وتساقطت الأقنعة، بعد أن دار عقرب ساعة الموت، وتغیرت جغرافیة المكان والزمان، حیث غرقت الأرض بدماء الزبانیة المجرمین بعد أن كانوا یتشبثون بالزحف في كل واد وصوب"



ويضيف: "وكانت وجهتهم سوریا المجد، الحضارة والتاریخ، هكذا إذن نبدأ برفع ستارة المسرح لنشاهد فصول المسرحیة التراجیدیة، بعد اكتملت أدوار ممثلیها، فكانت مشاهد التهجیر والدم والقهر، مشاهد یجترحها الواقع، بعد أن كادت خفافیش الظلام أن تبتلع شمس الوطن والتوق نحو الحریة لیجثو الظلام على صدر أبنائه، فكان للدم والشهادة مقولتهما فى رسم خارطة في مرحلة دقیقة".



يذكر أن المؤلف إبراهیم الأعاجیبى، صدر له كتاب "حیاة الشهید مسلم بن عقیل" عن دار الرافد عام 2016، و"روایة الحب الطموح" عن مؤسسة العطار عام 2017، وكتاب "بین یدى الحوراء" عام 2018.