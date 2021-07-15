صدر حديثا عن دار نشر "ديوان العرب" رواية "العزبة" للكاتب سراج الدين أبوهيبة، الذى شارك بها فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الثانية والخمسين...



العزبة

تدور أحداث الرواية حول صراع قديم قائم بين سكان قريتى عزبة الزيتون ودرب الكفر، ينتهى هذا الصراع بإبادة زعيم عزبة الزيتون "سلطان الجوهرى" لسكان درب الكفر، ويقوم بتسليم نفسه للمحاكمة فى غموض لكل تفاصيل القضية حتى يخرج عن صمته معطيا الصحفية "داليا" التصريح بالنشر فى هذه القضية، من خلال كتاب قديم كان بحوزته مدون فيه تاريخ الصراع، ثم يأذن لها بمحاورته صحفيا فى أسباب اشتعال النار بينه وبين "سعد المرازى" زعيم درب الكفر.

ويشارك الكاتب سراج الدين أبوهيبة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى نسخته الـ52 بروايتين هما "العزبة"، و"ريمونتادا" التى يتطرق فيها لبعض القضايا الاجتماعية مثل البحث عن الأزواج الأثرياء، والركض خلف الثراء الفاحش الذى جعل من تجارة الآثار وسيلة سهلة للنصابين للإيقاع بالمواطنين، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى ترويج الشائعات وتشويه سمعة الآخرين.

ويفتح معرض الكتاب 2021 أبوابه للجمهور مجانا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10 مساء يوميا عدا يوم الجمعة، حيث تفتح أبواب المعرض فى ذلك اليوم من الساعة 1 ظهرا حتى 10 مساء.