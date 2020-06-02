صدر حديثا قصة "هادي يَستَكشِفُ الفَضاءَ" للأطفال

صدر حديثا عن أ.دار الهدى بإدارة عبد زحالقة ،قصة للأطفال ، بعنوان ” هادي يَستَكشِفُ الفَضاءَ” تأليف مجموعة من الطلاب المبدعين من الابتِدائِيَّةِ ج في نحف، بِإِشراف الأُستاذِ والأديب سُهيل عيساوي، وَبِمُرافَقَةِ المُعَلِّمَةِ ابتِسام قادري، وبدعم من المكتبة العامة في نحف ومديرتها الاستاذة هدى عيسى. رسومات جميلة للفنان فارس قرة بيت ، تقع القصة في 28 صفحة من الحجم الكبير ،غلاف سميك ومقوى ، تدور أحداث القصة حول اكتشاف الطفل هادي للفضاء والتعرف على المخلوقات الفضائية ، من خلال أحداث مثيرة “عَنْدَما أَقْلَعَتِ المَرْكَبَةُ الفَضائِيَّةُ خَفَقَ قَلْبُها دي بِسُرْعَةٍ، وَاصْفَّرَّ وَجْهُهُ كَاللَّيْمونِ، فَكَّرَ بِأُسْرَتِهِ، خَشِيَ أَنْ يَغيبَ عَنْهُم طَويلًا، بَدَأَت تَجولُفي خاطِرِهِ أَفكارٌ كثيرَةٌ حَولَ الفَضاءِ وَالمَخلوقاتِ الفَضائِيَّةِ… نَظَرَ إِلى الأَسْفَلِ فَدُهِشَ مِنْ صِغَرِ حَجْمِ الكُرَةٍ الأَرْضِيَّةِ” كتبت القصة بأسلوب سلس، تحمل في طياتها رسائل عديدة ،وتحفز الطفل على الابتكار والابداع والخيال العلمي.