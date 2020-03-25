صدر حديثا كتاب "التنمر الإلكتروني" للكاتب مناور عبيد العنزي

صدر حديثا كتاب "التنمر الإلكتروني" للكاتب السعودي مناور عبيد العنزي، أستاذ علم اجتماع الجريمة بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عن دار النخبة.

يقع الكتاب في 131 صفحة من القطع المتوسط، ويضم محاور رئيسية حول موضوع التنمر ويشير إلى ماهيته وخصائصه وأنماطه وطرق الوقاية، وذلك من خلال مفهوم التنمر التقليدي والعوامل التي تؤدي للعنف، وتناول بعض الدراسات التي تناولت ظاهرة التنمر، موضحا مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي وإلقاء الضوء على خصائصها، والتعريف مفهوم التنمر الإلكتروني، وظاهرة التنمر نفسها وأشكالها وخصائصها مقارنة بين التنمر الإلكتروني والتنمر التقليدي وخطورة التنمر الإلكتروني وآثاره موضحا الوقاية من التنمر السيبراني وكذلك الوقاية المدرسية في مجال التمر الإلكتروني.

