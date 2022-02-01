صدر حديثا كتاب "الوردة الزرقاء" للكاتب هشام علوان عن دار المستقبل للتعليم الالكتروني والمطبوع، صدر حديثا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، كتاب جديد للأطفال بعنوان "الوردة الزرقاء" للكاتب هشام علوان ورسوم الفنانة فاطمة ماضي.

صدر حديثا كتاب "الوردة الزرقاء" للكاتب هشام علوان

نبذة عن الكتاب

تتناول قصة " الوردة الزرقاء " حكاية الفلاح المجتهد الذي أراد أن يُهدي الملك وردة زرقاء نادرة زرعها في بستانه، فيقبل الملك هديته ويعطيه جوهرة كبيرة جزاء لهديته الجميلة، بينما نجد الصائغ الطماع الذي يعرف بالخبر فيذهب إلى الملك، فيا تُرى كيف ستكون عاقبة طمع الصائغ؟ وقد سبق أن صدر للكاتب هشام علوان العديد من قصص الأطفال وكذلك صدر له ديوان شعر وثلاث روايات للكبار.

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