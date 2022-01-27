16رواية لجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» انتخبت الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» 16 رواية لقائمتها الطويلة، وتنتمي الأعمال لكُتّاب من 9 دول هي مصر وسورية والجزائر والكويت والمغرب والإمارات وإريتريا وسلطنة عمان وليبيا. وخلت القائمة من أي عمل لروائي سعودي.

16رواية لجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر»

الروايات المترشحة

وترشحت من مصر: رواية ماكيت القاهرة لطارق إمام، وهمس العقرب لمحمد توفيق، وأم ميمي لبلال فضل، وحكاية فرح لعز الدين شكري فيشر، ومن سورية: البحث عن عازار لنزار أغري، وأيمن اسمي لديمة الشكر، والمئذنة البيضاء ليعرب عيسى، ومن الجزائر: الهنغاري لرشدي رضوان، وزنقة الطليان لبومدين بلكير، ومن الكويت: خادمات المقام لمنى الشمري، والخط الأبيض من الليل لخالد النصر الله، ومن ليبيا: رواية خبز على طاولة الخال ميلاد لمحمد النعاس، ومن المغرب: رواية أسير البرتغاليين لمحسن الوكيلي، ومن الإمارات: رواية يوميات روز لريم الكمالي، ومن عمان: دلشاد لبشرى خلفان، ومن إرتريا: رواية رامبو الحبشي لحجي جابر.

وتناقش الروايات المرشحة قضايا عدة منها الصراع من أجل البقاء على قيد الحياة، ومواجهة الحروب والسلطات القمعية، وقضايا الحرية والأمومة ومفاهيم الجندر. وصدرت بين يوليو 2020 وحتى آخر يونيو 2021، وجرى اختيارها من بين 122 رواية تقدمت للجائزة.



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