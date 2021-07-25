صدر حديثا كتاب بعنوان "من مذكرات الضباط الأحرار"، للكاتب محمد عرموش، والذى يشارك خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الثانية والخمسين...

من مذكرات الضباط الأحرار

ويقول الكاتب: هذا الكتاب يتناول أبرز الأحداث في فترة تاريخية من أهم الفترات في تاريخ مصر الحديث، وهي الفترة الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية، وحتى عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، فقد شهدت تلك الفترة تحولات عالمية، وإقليمية كبيرة، فقد تراجعت القوى العظمى وصعدت قوى عظمى جديدة على مستوى العالم، كما شهدت تلك الفترة إنهاء حكم أسرة (محمد على) فى مصر ومراحل تطور الصراع العربى الإسرائيلى، منذ نكبة فلسطين سنة 1948، كما قامت ثورة يوليو سنة 1952 وما نتج عنها من أحداث وحروب، فى ظل انقسام العالم إلى معسكرين شرقى وغربى وما يُعرف بالحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفييتى، ومن بين الحروب التَّى وقعت في تلك الفترة العدوان الثلاثى على مصر، وحرب اليمن، ونكسة يونيو سنة 1967 وحرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر سنة 1973، ثم معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل سنة 1979.

وأضاف الكاتب: نتناول هذه الأحداث البارزة باختصار وتركيز من خلال ما تم كتابته عنها في العديد من كتب التاريخ الحديث والمعاصر، ولكن ما يميز هذا الكتاب عن غيره هو تضمنه و ما ورد عن هذه الأحداث فى مذكرات الضباط الأحرار الذين عاصروا تلك الفترة وشاركوا فيها بل وكانت لهم أدوار كبيرة في صنع الكثير من أحداثها، وبالطبع لن تكون هذه المذكرات المراجع الوحيدة عن تلك الفترة ولكنها ستضفى على هذه الأحداث الكثير من التشويق والمتعة.