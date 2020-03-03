صدر حديثا كتاب "تلال الفردوس..تاريخ الجسد الأنثوي"

صدر حديثا عن دار صفصافة للنشر كتاب "تلال الفردوس..تاريخ الجسد الأنثوي بين السلطة والعجز" للكاتبة والأكاديمية والروائية الهولندية مينيكه شيبر ومن ترجمة عبد الرحيم يوسف، على أن تطرحه قريبا.

ويلقي الكتاب نظرة واسعة المدى على العالم، ويرصد كيف أثارت الاختلافات الجنسية مواقف مشوهة ومشاعر مختلطة تتراوح بين السلطة المطلقة والعجز المطلق.

ومينيكه شيبر هي كاتبة وأكاديمية وروائية هولندية درست اللغة الفرنسية والفلسفة في جامعة أمستردام الحرة ودرست النظرية الأدبية والأدب المقارن في جامعة أوتريخت.

بدأت شيبر حياتها العملية بتدريس اللغة الفرنسية والأدب الأفريقي وكانت اطروحتها التي تقدمت بها للحصول على درجة الدكتوراه عام 1973 أول رسالة دكتوراه في هولندا عن الآداب الأفريقية. وما زالت تحتفظ بمنصبها كباحثة بجامعة لايدن للآداب، وصدر لها "ومن بعدنا الطوفان .. حكايات نهاية البشرية" 2018 عن دار صفضافة.