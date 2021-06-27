صدر حديثا للدكتورة خولة حمدى "ياسمين العودة"

صدر حديثا، أحدث أعمال الروائية الدكتورة خولة حمدى، تحت عنوان "ياسمين العودة" وهى الجزء الثانى من روايتها "غربة الياسمين" الصادرة عام 2014...

وسوف تتوفر الرواية الجديدة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ52، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو المقبل.



ومن أجواء الرواية مفتاح العودة: "لم تكن مجرد أسطورة، حكاية المفاتيح تلك! لقد كانت حقيقة.." نحتفظ بالمفتاح والصّور القديمة.. ونتعهّد الحكاية بالرّعاية، فنسقى الذّكريات بالدّمع والحنين، كى لا ننسى من نكون، وما هى قضيّتنا.



ورواية غربة الياسمين من أعمال الكاتبة خولة حمدى والتى نشرت عام 2014 تناولت فيها الكاتبة موضوعا هاما وهى المعاناة التى يتعرض لها المسلمون والمسلمات فى الغرب بالإضافة إلى العنصرية.



ياسمين العودة



انتقد البعض نهايتها لأنها كانت شبه مفتوحة ولم تضع الكاتبة نهاية للأحداث، 24 مايو2021 أعلنت الكاتبة عن انتهائها من كتابة الجزء الثانى من الرواية تحت عنوان "ياسمين العودة".

