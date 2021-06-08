صدر حديثا للشاعرة شيماء عشيبة، ديوان "جمع مذكر ظالم"

صدر حديثا للشاعرة شيماء عشيبة، ديوان جديد بالعامية المصرية تحت عنوان "جمع مذكر ظالم" عن دار لوغاريتم للنشر والتوزيع...

وهو ديوان رومانسى اجتماعي، يضم عدد من القصائد التى تعالج عدد من القضايا المختلفة بالمجتمع، وقصائد تعبر عن معاناة المرأة، وقصيدة لعقوق الوالدين، قصيده تعالج مشاكل الانتحار للشباب.



ومن أجواء الديوان:

2020

أنا باشكرك

على كل أيام الوجع

ضربك قوي

لكنه عاجز أن يؤدى لموت

بالعكس حبيت الحياة أكتر

وأنا مش هسلم للوجع وانطوى واسهر وأفكر فى انتقام منك وادفن طموحى واشيعَّهُ فى تابوت هيا ارحلى من غير أسف أنا للأسف..

مش هقبله وانا مُدركه إنك أصغر كتير مِّ الإعتراف بالذنب وانا وجعى صعب بجد يغفرلك هيا ارحلى

وبلاش تسيبى ع الحيطان كرتون أنا مش هعلق عليه أوراق واقطعها

لو اللى جاية بتشبهك

أو نسُخة بالكربون

المرة دى مش هتوجع منها أنا مستعدة وناوية أوجعها ويوم وداعها .. هفرق البنبون .

يصدر قريبا "مملكة مارك زوكربيرج وطيوره الخرافية" للكاتب أحمد عبد اللطيف



شيماء عشيبة

كاتبة وشاعرة مصرية، من مواليد مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيح فى 30 أغسطس عام 1980، حاصلة على بكالوريوس تجارة، وتعمل بالهيئة العامة للبريد، صدر لها من قبل ديوان "شبه جزيرة شيماء" عام 2019، وديوان "متوازى الأوجاع" عن دار لوغاريتم عام 2020، حصلت على المراكز الأولى فى جامعة طنطا فى مسابقات الشعر، وشاركت فى العديد من البرامج التليفزيونية والإذاعية.