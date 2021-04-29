صدر حديثا للكاتب أشرف البولاقي كتاب "قنا بين الشهد والدموع"

صدر حديثا عن دار وريقات للنشر والتوزيع، للكاتب أشرف البولاقى كتاب "قنا بين الشهد والدموع" وهو كتاب يتناول ملامح الحركة الثقافية والأدبية فى محافظة قنا عبر تاريخها الطويل منذ دنقل والأبنودى حتى يومنا هذا...

مستعرضًا خلاله دور المراكز الثقافية وعلاقة مؤسسات المجتمع المدنى بالفعل الثقافي، وتاريخ النشر والمطبوعات فى تلك المحافظة الجنوبية.



وقد خصص الكاتب شهادات حول عدد كبير من المبدعين والمثقفين الذين انطلقوا أو عاشوا فى المحافظة وحققوا إنجازات على المستوى المحلى والعالمى كالأبنودى وطلعت شاهين وفتحى عبد السميع وعبيد عباس وآخرين. والكتاب يعتبر وثيقة ثقافية وتاريخية ترصد الفعل الثقافى فى جنوب مصر.



وكان آخر إصدارات "البولاقى" كتاب "حديثٌ فى الدين والجنس والأدب والسياسة" عن دار ابن رشد، حيث يرصد فيه عددًا من المتغيرات التى شهدها المجتمع المصرى خلال السنوات العشر الأخيرة، وتأثيراتها على الذات والضمير والمعتقد من خلال رصده لعدد من الظواهر والقضايا وقراءة سياقاتها الثقافية والسياسية والاجتماعية، كظاهرة التحرش، وشهوة الكتابة، فضلا عن قضايا الفكر الدينى والمواقف السياسية، وعلاقة كل ذلك بالخطابين الأدبى والثقافى والدوائر الإعلامية.

وأشرف البولاقى قاص وشاعر مصرى، من مواليد قنا 1968، ويشغل منصب مدير الثقافة العامة بالفرع الثقافى بقنا، صدر له من قبل عشرون كتابًا فى الشعر والسرد وهموم المجتمع والفكر الديني، من إصداراته: "جسدى وأشياء تقلقنى كثيرًا 2003، سلوى وِرد الغواية 2003، واحدٌ يمشى بلا أسطورةٍ 2008، والتين والزيتونةِ الكبرى وهند 2013"، بالإضافة إلى كتاب "أشكال وتجليات العدودة فى صعيد مصر" (دراسات شعبية) عن دار وعد للنشر والتوزيع 2011، و"رسائل ما قبل الآخرة" (كتاب نثرى) عن دار هيباتيا للنشر والتوزيع 2013.

