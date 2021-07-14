صدر حديثا للكاتب الروائي أحمد لاشين روايات "رائحة عبدالحى" و"اللعنة"

صدر حديثا للكاتب الروائى أحمد لاشين روايات "رائحة عبدالحى" و"اللعنة" و"مواسم حب مجنونة" و"رابعهم وطن"، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الثانية والخمسين...



رائحة عبدالحى

رواية "رائحة عبدالحى" هى رواية فانتازيا تتناول شخصية البطل عبدالحى الشاب الأسمر القروى، وعبدالحي شاب أخرس تحدث له معجزة معينة ليستطيع أن يشم رائحة الموت، يعرف من الرائحة من عليه الدور فى القرية، تتصاعد الأحداث ويتأفف عبدالحي من نظرة الناس له فيهيم في البلاد شريدا حتى يأتي اليوم الموعود.



اللعنة

أما رواية "اللعنة" فهي رواية خيالية لمدينة منفصلة عن العالم تماما يأتي لها رجل عجوز يعاملون معاملة سيئة فيصاب أهل القرية باللعنة التي اختارها لهم العجوز وبدل من محاولة محو اللعنة واستجداء الغفران يحاولون مسايرة اللعنة والعيش بها إلا واحد منهم فيقع في مكائدهم، تتسارع الأحداث والشخصيات حتى تنتهي الرواية نهاية غير متوقعة.

رواية "مواسم حب مجنونة" تحكي قصة عشق واقعية بين شاب فقير وفتاة غنية لكنها مجنونة، يخرجها هو من جنونها بعد محاولات كثيرة وتتوالى الأحداث فتهيم به عشقا، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ورواية "رابعهم وطن" تحكي قصة ثلاثة شباب يعشقون الوطن لكن كل منهم له طريقته، تقوم ثورة يناير فتظهر من فيهم أكثر عشقا لوطنه ومن يضحي من أجله بكل ما يملك.