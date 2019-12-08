صدر حديثا "وكان النفاق جميلا" للكاتب خالد غطاس

صدر حديثا، عن دار نلسون الكتاب الأول "وكان النفاق جميلا" للكاتب خالد غطاس، في بيروت.

ويضم الكتاب روايات فلسفيّة قصيرة تناقش معضلات اجتماعية وفرديّة تواجه الإنسان المعاصر ويحاول الكاتب من خلالها بأسلوب مباشر وغير مباشر أن يفتح أبواب الفكر لدى القارئ ليتأمّل فيما آلت إليه دنيا اليوم من فقدان للهويّة، وإفراط في العقلانيّة، ومبالغة في الانفتاح، وإدمان على التكنولوجيا وغيرها مما يؤثّر على جوهر الإنسان وقدراته البشرية كالحب والأمل والإبداع والخيال والإيمان، وغير ذلك.

يشتهر خالد بروح الفكاهة والنقد الهزلي وقدرته، إضافة إلى اهتمامه بالبحث العلمي، والسلوك البشري وعلم النفس وثقافة الشرق الأوسط وحضارته من شعر، وفلسفة، وفن، ودين من منطلق الهواية والشغف الشخصي.

واستطاع خالد من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أن يشارك مع عدد كبير من متابعيه بعض الأفكار والمواضيع التي من شأنها إحياء أجزاء من حضارتنا، ونشر بعض الوعي وللمساهمة بخلق حالة من الأمل في العالم العربي مستعينا بقصائد وكتب وأفلام وأغانٍ وأقوال وأمثال وأفكار بهدف التسلية والتوعية والتثقيف، ولمشاركة وجهة نظرٍ إصلاحيّة لأحوال الإنسان المعاصر ومشاكله المتزايدة.