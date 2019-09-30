صدر حديثًا الطبعة العربية من "السينما الإيرانية.."

صدر حديثًا عن المركز القومى للترجمة، الطبعة العربية من كتاب "السينما الإيرانية.. تاريخ سياسي" من تأليف حامد رضا صدر ومن ترجمة أحمد يوسف.

يهدف الكتاب إلى تقديم تحليل شامل للسينما الإيرانية،ومعارضة تهميش المسائل السياسية بداخلها، والكشف عن بعض المفاهيم السائدة حول دور ومكانة السياسة في التيار السائد للسينما الإيرانية.والقصد من ذلك هو دراسات تيمات وشخصيات الأفلام الإيرانية منذ بداية القرن العشرين،فيما يتعلق بالعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويتناول الكتاب كلا من السينما والتاريخ، موضحًا الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية التي ظهر فيها أهم المخرجين والأفلام والتيمات والشخصيات،بالتركيز على أكثر الأنماط الفيلمية وجودا في السينما الإيرانية التي كانت تخاطب دائما –وإن لم يكن بشكل مباشر-رغبات ومخاوف الشعب الايرانى في لحظة تاريخية معينة.

المؤلف حامد رضا صدر ناقد سينمائى إيراني ولد في العام 1956، ويكتب بانتظام عمودا في مجلة السينما الإيرانية بعنوان "ظل الخيال" ومقالات في العديد من الدوريات السينمائية الأخرى، قام بترجمة بعض الكتب السينمائية الأمريكية إلى اللغة الإيرانية،كما اجرى مقابلات مع العديد من فنانى السينما العالميين، له مجموعة من الكتب حول السينما نذكر منها:" سينما الكوميديا"، "ضد الريح: السياسة في السينما الإيرانية".

أما المترجم أحمد يوسف، له عدد كبير من الدراسات والمقالات في السينما والنقد السينمائى، كما ترجم مجموعة هامة من الكتب، نذكر منها:"سيناريو الأفلام القصيرة""فن التمثيل السينمائي"،"الصورة الشريرة للعرب في السينما الأمريكية"، "موسوعة شيرمر للسينما" و"الفلسفة والسينما".