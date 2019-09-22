صدر حديثًا "حين يتنفس الخيال" للشاعرة والكاتبة عبير العطار

صدر حديثًا عن دار النابغة للنشر والتوزيع ديوان تحت عنوان " حين يتنفس الخيال" للشاعرة والكاتبة عبير العطار، وتصميم الغلاف للفنان أحمد صادق، ورسم اللوحات التشكيلية داخل الديون الفنان اليمنى ردفان المحمدى.

وديوان حين يتنفس الخيال هو الإصدار الثامن لمجموعة إبداعات عبير العطار والثالث كونه ديوانا نثريا، حيث تنوعت إصدارتها ما بين القصة القصيرة جدا والرواية والومضات الفلسفية والدواوين الشعرية.

ويحتوى ديوان حين يتنفس الخيال على 54 قصيدة، شملت قصائد متنوعة منها ما تتغنى به بالوطن العربي كـ "لبنان وتونس والمغرب والأردن"، بالإضافة إلى قصيدة عن معركة العبور المصرية عام 1973م، وأكثر من قصيدة حول الوضع الراهن للبلاد العربية مثل لملم دمعك يا فتى، وتناولت موضوعات عن الحب والحرب، الأب، الأم، والعيد وقصائد متنوعة أخرى.