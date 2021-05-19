صدر حديثًا رواية "القاهرة-أوسلو" للروائي خالد عبد السلام

صدر حديثًا عن دار النخبة رواية "القاهرة-أوسلو" للروائي خالد عبد السلام...

وتقع الرواية فى 97 صفحة من القطع المتوسط، وتتناول الرواية موضوع الانحراف الفكرى والتطرف فى إطار "فنتازيا" دمجت بين الواقع والخيال صاغ فيها المؤلف الأحداث متنقلًا بين المشاهد بسلاسة.



ومن أجواء الرواية:

يجلس بجوارها على الفراش، يتابع نومها فى عبث تقلباتها يمينًا ويسارًا، ينفث دخان سيجارته المتصاعد من فمه بشكل مخروطي، للمرة الأولى يدرك أن زوجته لديها وجهًا بريئًا إلى هذا الحد، مال عليها برأسه ولمس جبهتها برفق، لا يدرى لماذا انصرف عنه النوم منذ البارحة؟



شارك حسن البنانى قبل أشهر فى الثورة المسلحة، لم يحمل السلاح، لكنه دافع عن حملة السلاح، لم يرق الدماء، لكنه أضاع حرمة الدماء أمام غاية الثورة من أجل دولة الخلافة، لم يحرق البنايات، لكنه شارك فى اختيار المحروقات، محامٍ هو، تجاوز من العمر خمس وأربعين سنة، لم ينضم للجماعة الإرهابية تنظيميًا، لكنه طالما كان حليفًا لها.



رواية القاهرة- أوسلو



وفى موضع آخر من رواية "القاهرة-أوسلو" يقول:

بين الصخور التى يحطمون فيها بلا هدف غير إنهاكهم، والإجهاز على معنوياتهم، قعد (حسن) على واحدة مقابلًا (هلال)، ثم أشار له بإخفات الصوت:

– لمست طرف الخيط.

– كيف؟!

– سنعبر الجدار الكبير!

– إلى كرداسة؟! أتمزح؟

– هناك سنخرج إلى…

– إلى الدويلات الأخرى التى يحكمها أبناء الزنا!

– هنا فقط يمنعون العبور، يمنعون السفر، يمنعون الخروج