صدر حديثًا رواية تحت عنوان "الآتون من السماء" للكاتب السورى فادى أوطة باشى

صدر حديثًا عن دار الهالة للنشر والتوزيع رواية تحت عنوان "الآتون من السماء" للكاتب السورى فادى أوطة باشى، وصمم الغلاف الفنان ماهر مزوق.

وجاء فى مقدمة الرواية : فعندما تفقد توازنك الذهني، اذهب نحو عزلة مؤقتة، لترتب الفوضى التى تبعثرت داخل أرجائك، من رحلة فصول رواية "الآتون من السماء " وكأن هذا العنوان ومضمونه كاف لأن تلتهم الرواية للدقة فى وصف الأحداث وأحوالها وصفاتها، بطريقة سردية فريدة من نوعها يخاطب بها كل العقول، تتابع بعدها فصول الرواية حول الكينونة الشخصية للإنسان الساعية و الباحثة عن السلام، قصص بحثه عن الحب والحياة بشكل عام، فى هذه الرواية نتنقل معا وعبر فصولها بين الحاضر والماضى بين الشرق والغرب بين حقائق وأكاذيب نسبت إلى السماء، وقصص واقعية تصور معاناة الإنسانية وهى تبحث عن أمل مشروع فى حياة آمنة تخلو من العنف بين أبناءها، والدمار ويملؤها السلام والمحبة، الرواية تتحدث عن صراع الخير مع الشر، بالإضافة لتضمينها بجزء أو وقفات فلسفية تم شرحها ببساطة إنها رواية تداخل فيها العلم والدين والفلسفة والعاطفة والغموض والتشويق والفكاهة".