صدر حديثًا رواية "توأم الشعلة" للكاتب الكبير أشرف عبد الشافي

صدر حديثًا، رواية "توأم الشعلة" للكاتب الصحفى والروائى الكبير أشرف عبد الشافى، تدور أحداث الرواية حول كاتب شهير خمسينى يتعرض لتجربة "توأم الشعلة"، وتطارده فتاة تعمل محاسبة بأحد البنوك"...





ويتطرق عبد الشافى عبر الرواية لمناقشة أبعاد الحياة المصرية عبر شلة تتكون من أصدقاء وصديقات ملقيا فيها بالكثير من الهموم التى تجسدها حيوات بنات وشباب، ويناقش فيها ابعاد تلك الظاهرة التى أخذت حيزا كبيرا جدا من التفكير فى العالم، ظاهرة "توأم الشعلة".



رواية تؤام الشعلة



ومن أجواء الرواية نقرأ" ولم أعرفُ ماذا تقصد، لكننى عرفت أن الهمس بالعبارة الغامضة، معناه أن أصمت تمامًا ولا أُدلى بنصائح جديدة أو قديمة! اتخذتْ رشا قرارها وستعود إلى علاء بعد انفصال 3 سنوات، كبرتْ خلالها ابنتهما "منى" ست سنوات أخرى، وأصبحت آنسة قد الدنيا بعد رحلة عناء طويلة بدأت بتلعثم فى الكلام ثم حمى روماتيزمية وشيل وحط وصراخ وشتائم فى هذا الندل، الذى هو علاء، الذى تركها وعاش حياته كمراهق صغير، تاركًا كل هذا الهم على كتف رشا وصحتها وحياتها وعلينا، نحن أصدقاؤها، الذين شهدنا ميلاد قصة حبهما وصراعاتهما التى تصورنا أنها انتهت تمامًا فى مساء ثلاثاء من مارس 2014. لكن تصوراتنا كانت ساذجة إذ شاهدهما شريف يتناولان العشاء فى مركب على كورنيش المعادي، مساء الأربعاء التالي! واتصل بنا جميعًا وهو يكاد يقفز من الموبايل! وعندما سألناها قالت إنهما كانا ينهيان بعض التفاصيل".

اشرف عبد الشافى

كاتب صحفى يعمل بجريدة الأهرام، صدر له العديد من الاعمال الأدبية منها، مجموعة قصصية تحت عنوان "منظر جانبي" عام 2003، و"ودع هواك"، عام 2009، عن دار ميريت للنشر والتوزيع، والذى يعد شهادة إبداعية عن الواقع الحزبى فى مصر، وله أيضا كتاب "صلاة الجمعة" الذى يتناول مجموعة من المقالات عن جماعة الإخوان المسلمين، منها "أنا كافر، جمعية أم رزق، سجائر وسينما فى مذكرات مرشد الجماعة، صلاة الجمعة، ارتد ملابسك يا عريان"، و "المثقفون وكرة القدم"، والذى نشر عام 2017، عن دار صفصافة للنشر، و رواية "اصابع حبيبتي" وصدرت عن دار تويا للنشر والتوزيع عام 2020.