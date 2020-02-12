صدر حديثًا رواية جديدة تحت عنوان "القطيفة الحمراء"

صدر حديثًا عن منشورات إيبيدى لنشر والتوزيع، رواية جديدة تحت عنوان "القطيفة الحمراء" للكاتب بهاء عبد المجيد، ويقول الكاتب عبر روايته مَدْرَسَتُنَا واسعة، تتوسَّطُها شجرةٌ كبيرةٌ، كُنَّا ندورُ حولَها، وتُشْبِهُ الشَّجَرة المُحَرَّمَة، وأحيانًا الشَّجَرة المَلْعُونة بفروعها الطويلة الممتدة المتعرِّجة، أحيانًا أنظرُ إليها، وأتخيلُها بشرًا يتعذبون أو أطفالًا يتعلَّقون بفروعها المتدلِّية.

صديقي (عبد المتعال) يتأبَّط ذراعي، ويحكي لي عن عائلته ومنطقة شبرا الخيمة التي يعيش فيها، ويحكي بصوتٍ حادٍّ وسريع، وكان لا يُحبِّذُ أن أٍختلطَ بالطلاب الآخرين؛ لأنه يعتقد أنهم أغبياء وتنقصهم المعرفة والحكمة، أشعر بالضَّجَرِ منه أحيانًا، وأتمنى أن أتعرَّف إلى أصدقاء أكثر.

مَدْرَسَة التوفيقية بقصرها الملكي الهائل، وسلالمه العالية المرهقة، وحجراتها الواسعة، وأرضيتها الخشبية المتربة، وحجرة الموسيقى وأدواتها الموسيقية، مثل البيانو، الذي كان يُبْهِرُني شكلُه وصوتُه – عَلَمَنِي مُدَرِّس الموسيقى كيف أعزف مقدّمة "أنت عُمْري" لـ(أم كلثوم)، وتبدأ بـ "تا تتا تا تاتا تتا تا تا تاتا" – خاصة البيانو الأسود الكبير، وأشجارها المورِقة الضخمة التي تتوسط الفناء، والتي طالما جلسنا تحتها مع أصدقائي نغني ونقرأ ونتناقش في العلم والحياة.