صدر حديثًا رواية "ضرتي ليست امرأة" للدكتورة شاهندة الزيات

صدر حديثًا عن دار الزيات للنشر والتوزيع، لصاحبتها الدكتورة شاهندة الزيات، رواية "ضرتي ليست امرأة"، للكاتبة زينب صالح، الشهيرة بـ "زينة صالح" .

الحكومة تنفي وجود أزمة في ميزانية معرض الكتاب تهدد انعقاده الحكومة تنفي وجود أزمة في ميزانية معرض الكتاب تهدد انعقادهبالأسماء..١٣٦ دار نشر من ١٨ دولة تشارك في معرض الكتاب ٢٠٢٠بالأسماء..١٣٦ دار نشر من ١٨ دولة تشارك في معرض الكتاب ٢٠٢٠

وتأتي الرواية ضمن استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 المقرر أن تنطلق في 22 من شهر يناير الجاري، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

وجاء على غلاف الرواية:

"الزواج سكن.. مودة ورحمة، ميثاق غليظ لا يبنى على طرف واحد؛ بل يجب أن يرتفع بناء عاليًا بكلا الطرفين، بزوج يعي ما له وما عليه، وزوجة تحتضن نصفها المكمل لها وتربي أطفالًا، يومًا ما سوف يرتفعون ببنائهم الخاص.. إذا وقعت تلك الأعمدة قل على الدنيا السلام، فاللهم زوجًا يراعي حق القارورة التي تركت حياة سابقة مؤقتة بنفس راضية؛ لتبدأ معه دنيا كاملة ترجو فيها الحب والأمان، وقلبي معها حين تصطدم بواقع مختلف يحطم روحها في ثنايا القلب."