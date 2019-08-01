صدر حديثًا كتابٌ بعنوان "الفكر فى الصّين اليوم"

صدر حديثًا عن مشروع نقل المعارف التابع لهيئة البحرين للثقافة والآثار، كتابٌ بعنوان "الفكر فى الصّين اليوم" للمؤلّفة آن شنغ، وهو الإصدار الحادى والثلاثين للمشروع.

يقدم الكتاب الثقافة الصينية فى مداها الواسع، ويلاحق تكون الأفكار الصينية الأصيلة كأفكار كونفوشيوس وبوذا والطاوية، عبر تاريخ مكون من انقطاعات جذرية، وتحولات عميقة، قبل أن تبدأ هذه الأفكار فى العصر الحديث إقامة حوار مع الغرب، ويقع الكتاب فى 846 صغحة.

وتقدم آن شنج فى الكتاب خلاصة متقنة، أعادت فيها رسم تطور الفكر الصينى منذ عهد سلالة شانج فى الألف الثانى قبل الميلاد، وصولاً إلى حركة 4 مايو 1919، وقد حاز هذا الكتاب على جائزتين من الأكاديمية الفرنسية.